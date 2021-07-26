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В Нидерландах до осени отменили музыкальные фестивали длительностью более суток

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов в связи с недавним ростом заболеваемости COVID-19 приняли решение отменить на это лето музыкальные фестивали, которые идут дольше одного дня, сообщают в понедельник западные СМИ.

"К сожалению, нам приходится продлить нынешний запрет на фестивали, длящиеся более 24 часов, до как минимум 1 сентября", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Запрет, в частности, коснется популярного фестиваля Lowlands.

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В свою очередь в медицинских службах страны отмечали, что в противном случае тестировать на наличие коронавируса всех посетителей фестивалей каждые 24 часа было бы слишком сложно.

СМИ напоминают, что ранее в июле в Нидерландах отмечался резкий рост заболеваемости COVID-19, который в основном связывали с более заразным штаммом "дельта". Однако в последние дни уровень заболеваемости стал стабилизироваться.

В то же время, указывают СМИ, правительство ослабило ограничения для поездок по Европе. Так, согласно принятой в Нидерландах системе обозначения эпидемиологической обстановки в различных странах, большинство европейских государств оказались либо в "зеленой" (без ограничений на путешествия), либо в "желтой" (поездки разрешены, но риски есть) категориях. Но с 8 августа путешественники, возвращающиеся из стран "желтой" категории, обязаны предоставлять либо справку о вакцинации или о перенесенном COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Нидерландах за время пандемии выявили свыше 1,84 млн случаев коронавируса, более 17,8 тыс. инфицированных скончались.

Нидерланды коронавирус

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