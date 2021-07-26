РФ и Таиланд обсудят взаимное признание сертификатов вакцинации против COVID-19

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия и Таиланд проработают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает Роспотребнадзор.

"Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства, опубликованного на сайте в понедельник по итогам состоявшихся в режиме видеосвязи консультации Роспотребнадзора с Министерством здравоохранения Таиланда.

В сообщении говорится, что итогом состоявшихся консультаций "стала договоренность развивать рабочее взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, прежде всего по таким направлениям как лабораторная диагностика, включая проведение исследований сравнительных исследований по диагностике COVID-19 тест-системами, используемыми в России и Таиланде, разработка и применение вакцин, исследования популяционного иммунитета".