Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:42Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 163 189+432 282

РФ и Таиланд обсудят взаимное признание сертификатов вакцинации против COVID-19

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия и Таиланд проработают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает Роспотребнадзор.

"Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства, опубликованного на сайте в понедельник по итогам состоявшихся в режиме видеосвязи консультации Роспотребнадзора с Министерством здравоохранения Таиланда.

В сообщении говорится, что итогом состоявшихся консультаций "стала договоренность развивать рабочее взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, прежде всего по таким направлениям как лабораторная диагностика, включая проведение исследований сравнительных исследований по диагностике COVID-19 тест-системами, используемыми в России и Таиланде, разработка и применение вакцин, исследования популяционного иммунитета".

Хроника 09 января 2020 года – 27 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Россия Таиланд Роспотребнадзор COVID-19 коронавирус Министерство здравоохранения Таиланда

Новости

Безос предложил NASA $2 млрд за участие в программе высадки человека на Луну

Безос предложил NASA $2 млрд за участие в программе высадки человека на Луну

МИД Франции заявил, что Иран ставит под угрозу заключение соглашения по возрождению СВПД

Президент Туниса из-за волнений ввел комендантский час

Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года

Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года

Мир в ближайшие десятилетия столкнется с новыми рекордами жаркой погоды

Мир в ближайшие десятилетия столкнется с новыми рекордами жаркой погоды

Что произошло за день: понедельник, 26 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Модуль "Пирс" затоплен в Тихом океане

Пандемия коронавируса

Венгрия со вторника откроется для российских туристов с прививкой

Власти Белоруссии решили добиваться признания экстремистским бело-красно-белого флага

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');