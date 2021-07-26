Армянские военные отрицают обстрел азербайджанских позиций в Кельбаджаре

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Армении опровергло заявление азербайджанского военного ведомства ооб обстреле армянскими ВС позиций азербайджанской армии в Кельбаджаре.

"Армянская сторона не открывала огня", - сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Армении.

"26 июля, начиная с 03:00, подразделения ВС Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района", - заявило ранее в понедельник Минобороны Азербайджана.

Ранее азербайджанские военные сообщали об обстреле 25 июля своих позиций в направлении села Зайлик Кельбаджарского района со стороны ВС Армении.