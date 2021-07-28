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Глава Минобороны КНР пригласил Сергея Шойгу в Китай на военные учения

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ главу Минобороны России Сергея Шойгу приехать в КНР в августе на активную фазу совместных учений. Он сказал об этом на встрече с Шойгу в Душанбе.

Министр отметил, что "очень рад еще раз встретиться со своим большим и старым другом - уважаемым министром обороны России Шойгу", подчеркнув, что "эта встреча состоялась нелегко - на фоне распространения пандемии". Он добавил, что эта встреча в условиях нынешней международной обстановки "можно сказать, радует обоих, но не нравится некоторым странам": "В этом именно заключается суть нашей встречи".

"В сложных условиях развития пандемии во всем мире мы, тем не менее, общими усилиями смогли найти новые формы кооперации и продолжили плодотворное сотрудничество", - сказал в свою очередь Шойгу и отметил, что военные двух стран постепенно возвращаются к прежнему ритму взаимодействия.

"Надеюсь на следующую встречу в Китае. Поэтому с удовольствием принимаю Ваше приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики", - сказал российский министр.

Он поздравил Вэя Фэнхэ с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая и добавил, что за эти годы Вооруженные силы КНР постоянно развивались, внедряли современные технологии и "сейчас они представляют собой одну из самых многочисленных, боеготовых и высокотехнологичных армий мира".

Ранее сообщалось, что совместные учения "Запад/Взаимодействие - 2021" пройдут на полигоне НОАК в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР во второй половине 2021 года.

Китай Минобороны Вэй Фэнхэ Сергей Шойгу Душанбе

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