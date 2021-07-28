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Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ и командующего операцией в Донбассе

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины и командующего Операцией объединенных сил на востоке страны.

"Президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего Операцией объединенных сил. Соответственно, с должностей освобождены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко", - сказано в сообщении на сайте главы государства в среду вечером.

Начальником Генштаба ВСУ назначен Сергей Шаптала, Александр Павлюк - командующим Операцией объединенных сил. Соответствующие указы обнародованы на сайте президента.

Ранее сообщалось, что главнокомандующим ВСУ вместо уволенного Руслана Хомчака назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный.

Украина Владимир Зеленский

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