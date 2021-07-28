Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ и командующего операцией в Донбассе
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины и командующего Операцией объединенных сил на востоке страны.
"Президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего Операцией объединенных сил. Соответственно, с должностей освобождены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко", - сказано в сообщении на сайте главы государства в среду вечером.
Начальником Генштаба ВСУ назначен Сергей Шаптала, Александр Павлюк - командующим Операцией объединенных сил. Соответствующие указы обнародованы на сайте президента.
Ранее сообщалось, что главнокомандующим ВСУ вместо уволенного Руслана Хомчака назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный.