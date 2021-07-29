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Зеленский подписал закон об основах национального сопротивления

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления (№5557) и об увеличении численности Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих (№5558).

Выступая перед военнослужащими Сил специальных операций (ССО) в рамках рабочей поездки в Житомирскую область в четверг, глава государства подчеркнул, что реализация законов об основах национального сопротивления и об увеличении численности ВСУ станет следующим этапом развития ССО.

"Создание системы национального сопротивления на Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украины для нас - это наше всенародное дело", - заявил Зеленский.

"Этот закон предусматривает комплекс важных мероприятий, целью которых является развитие территориальной обороны и движения сопротивления, введение системы подготовки населения Украины к национальному сопротивлению. Он позволяет при необходимости привлечь все население Украины к защите своей, нашей родной земли, своего края, своей семьи, и объединить всех украинцев вокруг этих важных, приоритетных идей", - отметил президент.

По его словам, мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и неподконтрольной Киеву территориях Украины.

"Я с радостью подписываю эти два важных закона, именно здесь, именно в этот важный, ваш профессиональный день", - сказал Зеленский.

Закон об основах национального сопротивления

Как сообщалось, за президентский законопроект №5557 "Об основах национального сопротивления" во втором чтении и в целом проголосовали 313 народных депутатов на пленарном заседании 16 июля.

Согласно законопроекту, национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

При этом общее руководство национальным сопротивлением осуществляет верховный главнокомандующий Вооруженными силами - президент Украины.

Составляющими национального сопротивления является территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.

Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно также создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций ВСУ, а руководить движением сопротивления будет командующий ССО.

Увеличение численности ВСУ

На том же заседании Верховная рада поддержала законопроект №5558, который увеличивает численность Вооруженных сил Украины на 11 тыс. военнослужащих в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления", доводя общее количество ВСУ до 261 тыс. человек. За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовало 325 нардепов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, увеличение численности украинской армии необходимо для создания и обеспечения функционирования сил территориальной обороны ВСУ, а также для развития Сил специальных операций ВСУ в интересах формирования движения сопротивления, создание которого предусмотрено законом "Об основах национального сопротивления".

В сопроводительных документах к законопроекту отмечалось, что из общей численности ВСУ (261 тыс. человек) количество военнослужащих будет составлять 215 тысяч, а для реализации законопроекта только в 2022 году - с момента вступления документа в силу - необходимо 2,5 млрд грн бюджетных средств.

ВСУ Владимир Зеленский Украина

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