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Эффективность вакцины от компаний Pfizer-BioNTech за полгода снизилась до 84%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Эффективность вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech снизилась с 96% до 84% спустя шесть месяцев после введения пациентам второй дозы препарата, приводит в среду издание The Hill данные исследования, проведенного по заказу ряда компаний.

Хроника коронавируса. Июль.

Согласно результатам этого исследования, максимальной эффективности - 96,2% - вакцина достигает через два месяца после второй прививки.

Как отмечают эксперты, каждый месяц снижение эффективности составляло около шести процентных пунктов.

В исследовании приняли участие более 44 тысяч человек из США и Европы. Их них за время наблюдений коронавирусом заболел 81 человек, из тех, кто получил плацебо, - 873.

Между тем, эта вакцина препятствует тяжелому протеканию болезни, по этому параметру ее эффективность составляет 97%.

Наблюдение за участниками исследования будет длиться по меньшей мере два года.

Ранее стало известно о планах Pfizer и BioNTech запросить разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейского агентства лекарственных средств на использование третьей дозы вакцины против COVID-19.

В компаниях убеждены, что "третья доза может потребоваться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации" "для поддержания самого высокого уровня защиты". Pfizer также сообщила, что в августе в случае необходимости готовится начать клинические испытания модифицированной вакцины, специально предназначенной для варианта "дельта".

Хроника 09 января 2020 года – 28 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Pfizer коронавирус BioNTech

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