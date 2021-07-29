Кубинская вакцина от COVID-19 будет производиться в Иране

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Производство разработанной Кубой вакцины от коронавируса Soberana 2 планируется начать на следующей неделе в Иране, сообщили кубинские государственные СМИ.

Предварительные данные, полученные кубинскими экспертами в ходе клинических испытаний, свидетельствуют о том, что Soberana 2 и другой кубинский препарат - Abdala - обладают эффективностью выше 90%. Это делает их одними из самых эффективных в мире, отмечается в сообщениях.

Иранский институт Пастера в начале этого года согласился сотрудничать с кубинским Институтом вакцин "Финли", который разработал Soberana 2, для проведения третьей фазы клинических испытаний препарата в Исламской Республике. По итогам кубинская вакцина в начале июля была одобрена иранским регулятором для экстренного использования.

Иран и Куба будут производить на иранских предприятиях миллионы доз вакцины под названием PastuCovac, заявил генеральный директор Института вакцин "Финли" Висенте Бенкомо во время визита в Тегеран на этой неделе, сообщили кубинские государственные СМИ.

11-12 июля в Гаване и других крупных городах Кубы прошли массовые акции против ухудшения условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19.