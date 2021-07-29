Минобороны Армении заявило об обстреле своих позиций ВС Азербайджана

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ВС Азербайджана в ночь на четверг нарушили достигнутую при посредничестве России договоренность о прекращении огня, заявили в Минобороны Армении.

"29 июля в 03:00 (02:00 мск) подразделения ВС Азербайджана, нарушив договоренность о прекращении огня, вновь прибегли к провокации, открыв огонь по армянским позициям из стрелкового оружия на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что "ответными действиями армянской стороны огонь был подавлен".

"По состоянию на 07:00 обстановка спокойная, огня нет", - заявили в Минобороны.

Ранее Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия.

"29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10-12 гранат F-1", - отмечало Минобороны Азербайджана.

До этого Азербайджан принял инициативу России о прекращении огня на границе с Арменией 28 июля с 10:00 по местному времени (09:00 по Москве).