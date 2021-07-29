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Минобороны Армении сообщило о новой перестрелке на границе с Азербайджаном

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Армении сообщило о перестрелке с подразделениями ВС Азербайджана на Гегаркуникском участке границы республики с Кельбаджарским районом Азербайджана.

"29 июля в 08:40 (07:40 по Москве) подразделения ВС Азербайджана вновь открыли огонь по армянским позициям на Гегаркуникском участке границы. Развязалась перестрелка, после действий армянской стороны огонь был подавлен", - сообщает Минобороны Армении.

В ведомстве заявили, что в результате обстрела с азербайджанской стороны ранение получил военнослужащий ВС Армении. По состоянию на 09:30 (8:30 по Москве) обстановка спокойная.

Между тем в министерстве обороны Азербайджана "Интерфаксу" сообщили о соблюдении режима прекращения огня на Кельбаджарском направлении границы.

"Распространяемая армянской стороной информация о якобы нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной не соответствует действительности", - подчеркнули там.

Накануне стало известно, что Баку и Ереван после очередного обострения ситуации на границе приняли инициативу России о прекращении огня на 28 июля с 10:00 по местному времени (09:00 по Москве).

Армения Азербайджан

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