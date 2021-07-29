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В Молдавии сформирован парламент

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В новом парламенте Молдавии сформированы три фракции, на учредительном заседании парламента объявлено о наличии большинства и оппозиции, передает корреспондент "Интерфакса".

В парламенте будет три фракции: "Действие и солидарность" (PAS) - 63 депутата, Блок коммунистов и социалистов (БКС) - 32 депутата, "Шор" - 6 депутатов.

Парламентскую фракцию PAS возглавит Михай Попшой, его заместителями станут - Владимир Боля, Вероника Рошка, Дойна Герман и Лилиан Карп, секретарем фракции - Артур Мижа. Фракцию БКС возглавит Зинаида Гречаный, ее заместителями станут Корнелиу Фуркулица (ПСРМ) и Константин Старыш (ПКРМ), секретарь фракции - Василе Боля (ПСРМ). Фракцию "Шор" возглавит Илан Шор, его заместителем станет Петру Жардан, секретарь фракции - Марина Таубер.

Фракция PAS заявила также о формировании абсолютного парламентского большинства. Блок коммунистов и социалистов заявил о переходе в оппозицию. Фракция "Шор" заявила, что будет действовать как "конструктивная оппозиция".

На выборах 11 июля убедительную победу на выборах в парламент Молдавии одержала партия "Действие и солидарность" (PAS), председателем которой была до вступления в должность президента в конце прошлого года Майя Санду. PAS получила 52,8% голосов избирателей. Далее следует Блок коммунистов и социалистов - 27,17% и партия "Шор" - 5,74 % голосов.

Это означает, что партия PAS может самостоятельно сформировать правительство и органы исполнительной власти. В четверг будут избраны председатель парламента, вице-спикеры, состав Постоянного бюро и руководители постоянных парламентских комиссий. После этого, президент проведет консультации с фракциями и выдвинет кандидата на пост премьер-министра.

Как сообщалось, председателем парламента станет вице-председатель PAS Игорь Гросу, а премьер-министром - другой вице-председатель PAS, бывший министр финансов Наталья Гаврилица.

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