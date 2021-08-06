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Правительство Молдавии возглавила Наталья Гаврилица

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Натальей Гаврилица, передает корреспондент "Интерфакса".

За вотум доверия составу правительства и его программе деятельности "Молдова хороших времен" проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) из присутствующих в зале 94 депутатов.

Фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция партии "Шор", которые объявили себя в оппозиции, за утверждение правительства не голосовали.

Проевропейская партия PAS выиграла парламентские выборы 11 июля. Президент Майя Санду назначила кандидатом на пост премьер-министра вице-председателя партии Наталью Гаврилица, которая была министром финансов в правительстве Санду в июне-ноябре 2019 года.

Сразу после утверждения правительства, министры были приведены к присяге президентом. Во второй половине дня состоится первое заседание кабинета министров.

Обсуждение нового правительство было прервано для эвакуации депутатов из здания. Там отключилось электричество и сработала пожарная сигнализация из-за задымления на кухне.

Молдавия Майя Санду Наталья Гаврилица

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