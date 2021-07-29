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МВД Литвы потребовался внеочередной министерский совет ЕС из-за мигрантов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к главе МВД Словении Алешу Хойсу с просьбой созвать внеочередное заседание совета министров внутренних дел Евросоюза (ЕС).

"После последней встречи министров ВД ЕС прошло всего две недели, а число нелегальных мигрантов за это время возросло почти вдвое. Эта ситуация требует неотложных действий и решений", - цитирует Билотайте в своем сообщении МВД Литвы.

В письме главе МВД Словении министр также отметила, что Литве нужна ощутимая политическая, финансовая и экспертная поддержка, чтобы остановить поток нелегальной миграции и не позволить мигрантам попадать через Литву в другие государства-члены ЕС.

"Одна из важнейших задач – оборудование физического барьера. Оценивая динамику миграционных потоков, мы считаем, что это единственное прагматичное решение, которое поможет достичь результаты в краткосрочный период", - отмечает Билотайте.

По данным МВД Литвы, в этом году границу страны с Белоруссией незаконно пересекли 3145 мигрантов.

Министерство отмечает, что большая часть задержанных мигрантов стремится попасть через Литву в государства Западной Европы.

Литва ЕС

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