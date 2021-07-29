В Сиднее военные будут контролировать соблюдение карантина

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Сиднее за соблюдением режима карантина на фоне рекордных суточных приростов случаев COVID-19 будут следить в том числе военные, сообщают западные СМИ со ссылкой полицию штата Новый Южный Уэльс.

По данным полиции, в пятницу в городе развернут около 300 военных. Как сообщил глава Минобороны Австралии Питер Даттон, военные начнут помогать полицейским контролировать соблюдение правил карантина на следующей неделе.

В Сиднее, где режим изоляции продлили на месяц, в четверг суточный прирост заражений COVID-19 составил 239 случая - это максимальный показатель с начала пандемии коронавируса.

"Мы лишь можем признать, что ситуация скорее всего ухудшится, прежде чем станет налаживаться, учитывая число инфицированных людей", - приводят СМИ слова премьера штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

В связи с ухудшением ситуации Береджиклян объявила об ужесточении ограничений в Сиднее, где меры карантина и так действуют уже около месяца. Так, жителям юго-западных и западных районов Сиднея теперь нужно будет носить маски на улице, а также не разрешается отдаляться от дома более чем на 5 км.

Власти Сиднея в среду объявили, что карантин в городе продлится до 28 августа. Изначально планировалось, что этот режим завершится 31 июля.

Строгий карантин действует в самом Сиднее и его пригородах: они значатся как районы с "высоким риском" заражения COVID-19. Жители этих районов могут покидать их только по работе, если их профессия есть в списке, опубликованном правительством штата. Люди, которые живут одни, смогут выбрать человека, который периодически сможет их навещать, но этот человек должен быть жителем того же района местного самоуправления.

Жители Сиднея, застрявшие в изоляции без работы, будут получать материальную компенсацию.

С начала пандемии в Австралии диагностировали более 33,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 923 инфицированных скончались. Выздоровели более 29,9 тыс. человек.