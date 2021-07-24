В Сиднее прошли протесты против локдауна из-за COVID-19

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Около трех с половиной тысяч людей вышли в субботу на улицы центральной части Сиднея в знак протеста против ограничительных мер, принятых властями для сдерживания распространения коронавируса, сообщает австралийская телерадиокомпания ABC.

По ее данным, произошли столкновения с полицией, в том числе и у здания мэрии города. Участники акции бросали в полицейских пластиковые бутылки и горшки с уличными цветами. По итогам акции было составлено более 90 протоколов о нарушениях, под стражу взяли 57 участников протестов.

О протестных акциях меньшего масштаба сообщают из Мельбурна и Брисбена.

За время пандемии Австралия в целом избежала широкого распространения коронавирусной инфекции. Однако в последнее время суточный прирост заражений превышает сто случаев. Накануне вечером власти Австралии сообщили о рекордном числе новых случаев COVID-19 - заболели еще 163 человека.

В конце июня в Сиднее объявили локдаун, который затем был продлен минимум до 31 июля. Ограничения также введены в Мельбурне, а с 20 июля карантин был объявлен в штате Южная Австралия.

С начала пандемии в стране выявили более 32,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 916 инфицированных скончались, а более 29,7 тыс. переболели и вылечились.