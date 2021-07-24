Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:07Заразились
на 24.07В России 6 102 469+23 947В мире 193 165 622+591 628

В Сиднее прошли протесты против локдауна из-за COVID-19

В Сиднее прошли протесты против локдауна из-за COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Около трех с половиной тысяч людей вышли в субботу на улицы центральной части Сиднея в знак протеста против ограничительных мер, принятых властями для сдерживания распространения коронавируса, сообщает австралийская телерадиокомпания ABC.

По ее данным, произошли столкновения с полицией, в том числе и у здания мэрии города. Участники акции бросали в полицейских пластиковые бутылки и горшки с уличными цветами. По итогам акции было составлено более 90 протоколов о нарушениях, под стражу взяли 57 участников протестов.

О протестных акциях меньшего масштаба сообщают из Мельбурна и Брисбена.

За время пандемии Австралия в целом избежала широкого распространения коронавирусной инфекции. Однако в последнее время суточный прирост заражений превышает сто случаев. Накануне вечером власти Австралии сообщили о рекордном числе новых случаев COVID-19 - заболели еще 163 человека.

В конце июня в Сиднее объявили локдаун, который затем был продлен минимум до 31 июля. Ограничения также введены в Мельбурне, а с 20 июля карантин был объявлен в штате Южная Австралия.

С начала пандемии в стране выявили более 32,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 916 инфицированных скончались, а более 29,7 тыс. переболели и вылечились.

Затяжной локдаун в Сиднее

10
Австралия

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 24 июля

Олимпиада-2020

Посольство РФ призвало МОК исправить карту с включенным в состав Украины Крымом

Посольство РФ призвало МОК исправить карту с включенным в состав Украины Крымом

Законодатели США призвали МОК отложить Олимпиаду в Пекине в 2022 году

Законодатели США призвали МОК отложить Олимпиаду в Пекине в 2022 году
Пандемия коронавируса

Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса

Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса

Китай ввел санкции против американских чиновников

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Пандемия коронавируса

РФ открывает с 9 августа авиарейсы на курорты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

РФ открывает с 9 августа авиарейсы на курорты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Пандемия коронавируса

РФ возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией с 9 августа

РФ возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией с 9 августа
Пандемия коронавируса

В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Moderna от COVID-19

В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Moderna от COVID-19

ЮНЕСКО не включила Большой Барьерный риф в список объектов "под угрозой"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');