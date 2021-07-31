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В Токио впервые за пандемию суточный COVID-прирост превысил 4 тыс

В Токио впервые за пандемию суточный COVID-прирост превысил 4 тыс
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Токио, где проходят Олимпийские игры, зафиксировали рекордный для японской столицы за всю пандемию COVID-19 суточный прирост заражений коронавирусом - более 4 тыс.

Как сообщает The Japan Times, за последние 24 часа в городе зафиксировали 4058 случаев COVID-19. Показатель выявляемых за сутки случаев заражения впервые за всю пандемию превысил отметку в 4 тыс.

Скачок числа случаев коронавируса произошёл на следующий день после решения властей Японии продлить до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Как сообщалось, в МОК подчеркивали, что нет никаких данных, которые бы указывали на то, что прибытие в Токио участников Игр каким-то образом способствовало распространению там коронавирусной инфекции.

Всего в Японии за время пандемии диагностировали свыше 902 тыс. заражений COVID-19, более 15 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали более 831 тыс. случаев выздоровления от коронавируса.

Токио Япония Олимпиада ОИ-2020 коронавирус

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