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Эрдоган заявил, что в Турции справились с большинством очагов возгорания

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Большинство очагов возгорания природных пожаров в Турции по состоянию на вечер субботы больше не представляют опасности, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Агентство "Анадолу" отмечает, что, по данным Эрдогана, большинство очагов возгорания "локализованы и потушены".

Как отметил президент, в тушении лесных пожаров за последние три дня задействованы четыре тысячи человек. В зоне бедствия работают шесть самолетов, 45 вертолетов, девять БПЛА, 117 пожарных машин.

Он напомнил, что для участия в тушении огня специальные самолеты выслали Россия, Азербайджан, Украина и Иран.

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Ранее в субботу Эрдоган объявил зонами бедствия районы нескольких турецких провинций, пострадавшие от сильных природных пожаров. Он сообщил, что в список "зон стихийных бедствий, затрагивающих жизнь людей" включены провинции Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

Природные пожары продолжают бушевать в шести турецких провинциях: помимо вышеперечисленных районов очаги возгорания остаются в провинции Кайсери.

Лесной пожар в турецкой Анталье

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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