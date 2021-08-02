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В "Петроваксе" заявили об эффективности китайской COVID-вакцины "Конвидеция"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Китайская вакцина от коронавируса "Конвидеция" по итогам третьей фазы клинических исследований продемонстрировала высокую эффективность, ожидается ее регистрация в РФ, сообщил Михаил Цыферов, президент компании "Петровакс", которая реализует совместный российско-китайский проект.

Он напомнил, что партнерство "Петровакс" с китайской Cansino Biologics Inc стартовало в начале 2020 года. "Мы провели два клинических исследования III фазы вакцины в России, и на сегодняшний день "Конвидеция" остается единственной иностранной вакциной, обладающей подобным статусом в нашей стране. Российские специалисты смогли подтвердить высокую безопасность препарата и его эффективность. На данном этапе мы с нетерпением ожидаем регистрации вакцины в России", - сказал Цыферов, слова которого приводит пресс-служба компании.

Он отметил также, что "при поддержке российской компании сегодня "Конвидеция" зарегистрирована в Киргизии, на подходе - регистрация в Казахстане".

"В целом мы готовы начать поставки вакцины в эти страны уже осенью", - отметил президент "Петровакс". Он сообщил, что для гарантии производства 10 млн доз в месяц на предприятии была построена новая четвертая линия.

В августе в России был запущен первый этап локального клинического исследования III фазы вакцины-кандидата Ad5-nCov, в сентябре в медицинских центрах стартовала вакцинация добровольцев в восьми учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Екатеринбурга.

В декабре стало известно, что Минздрав РФ выдал разрешение на проведение в стране третьего международного этапа клинического исследования вакцины Ad5-nCov производства Cansino Biologics.

Конвидеция коронавирус

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