Спикером парламента Армении избран Ален Симонян

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спикером парламента Армении нового созыва избран Ален Симонян, занимавший в парламенте предыдущего созыва должность вице-спикера.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за кандидатуру Симоняна проголосовал 71 депутат. Голосовавших против не было.

Кандидатура Симоняна была выдвинута правящей фракцией "Гражданский договор".

Парламентская оппозиция бойкотировала выборы, считая противоправным содержание под арестом двух оппозиционных депутатов, и требуя их присутствия в зале заседаний парламента.

40-летний Симонян окончил юридический факультет Ереванского государственного университета, занимался журналистской деятельностью. С 2013 года является членом партии "Гражданский договор". После смены власти в Армении в 2018 году занял пост вице-спикера парламента.

Кандидаты от оппозиции

Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" выдвинули на должность спикера своих кандидатов - бывшего мэра города Мегри Сюникской области Мхитара Закаряна и экс-мэра города Сисиан Сюникской области Артура Саркисяна. Они арестованы по обвинению в организации предвыборных фальсификаций во время досрочных парламентских выборов 20 июня. Голосовавших за их кандидатуры не было.

Задержания и аресты глав городов Сюникской области начались сразу после выборов.

Находящаяся на юге Армении Сюникская область на западе граничит с Нахичеванской автономной республикой, на востоке - с Азербайджаном. Предполагается, что через эту область, в частности, город Мегри, будет проложен так называемый Мегринский или Зангезурский коридор, связывающий по железной дороге Азербайджан с Нахичеванью и Турцией.

В апреле 2021 года жители городов Мегри и Каджаран Сюникской области вышли на уличные акции против приезда и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, протестуя против возможного предоставления транспортного коридора Азербайджану, заявляя о ненадлежащем уровне обороны Сюникской области. Между жителями города Мегри и охраной премьера произошла драка. Из-за акций протеста он прервал поездку, после чего мэры городов были задержаны, впоследствии - освобождены.

В декабре 2020 года Пашиняну также не удалось совершить поездку по Сюникской области в связи с перекрытиями автодорог его противниками. Акция была организована по призыву мэра города Горис Аруша Арушаняна.

Ранее блок "Армения" заявил о политических репрессиях, осуществляемых действующими властями против мэров городов Сюникской области.

Итоги парламентских выборов

17 июля Конституционный суд Армении признал действительными результаты досрочных выборов в парламент 20 июня, на которых победу одержала партия и.о. премьер-министра республики Никола Пашиняна.

27 июня ЦИК обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия Пашиняна победила, набрав 53,91%. Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9% голосов, сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемый экс-директором Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном блок "Честь имею" - 5,22%.

Новый парламент Армении состоит из 107 депутатов.