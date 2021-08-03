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Президент Армении назначил Мгера Григоряна вице-премьером

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна назначил вице-премьером Мгера Григоряна.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ подписан во вторник. Григорян в предыдущем правительстве также занимал должность вице-премьера.

Во вторник новые назначения произведены в Минюсте и Минфине - эти должности заняли, соответственно, омбудсмен Армении в 2011-2016 гг. Карен Андреасян и министр экономического развития и инвестиций в 2018-2019 гг. Тигран Хачатрян.

Вакантными остаются должности министра иностранных дел и министра высокотехнологической промышленности. В администрации президента Армении "Интерфаксу" сообщили, что предложений о назначении глав ведомств от премьер-министра пока не поступало.

Новым послом Армении в США назначена 37-летняя Лилит Макунц, которая в парламенте Армении предыдущего созыва занимала должность руководителя правящей фракции "Мой шаг". Посол в США Варужан Нерсисян назначен послом Армении в Великобритании.

Во вторник президент Армении также подписал указы о назначении Ваграма Думаняна министром образования, науки, культуры и спорта, Андраника Пилояна - главой МЧС, Ваана Керобяна - министром экономики, Анаит Аванесян - главой Минздрава. Все они сохранили свои посты.

В минувший понедельник указами президента Сурен Папикян был назначен вице-премьером, Аршак Карапетян - министром обороны, Романос Петросян - министром окружающей среды, Гнел Саносян - министром территориального управления и инфраструктур, Нарек Мкртчян - министром труда и по социальным вопросам.

Правительство Армении состоит из премьера, двух вице-премьеров и 12 министров.

Армения Мгер Григорян

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