В ЕС привились от коронавируса 60% взрослых жителей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в понедельник, что в Евросоюзе уже полностью вакцинированы от COVID-19, то есть сделали две прививки, 60% всего взрослого населения.

"60% всех взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов", - написала глава Еврокомиссии в своем твиттере.

В конце июля она объявила, что Европейский союз выполнил свою программу-минимум по вакцинации от COVID-19 – привить до августа хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослого населения ЕС.

"ЕС сдержал слово и выполнил свое обязательство. Наша цель состояла в том, чтобы в июле защитить 70% взрослого населения Европейского союза хотя бы одной прививкой. Сегодня мы достигли этой цели. А 57% взрослых уже имеют полную защиту двойной вакцинацией", - заявила 27 июля глава ЕК.

Она подчеркнула, что эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров вакцинации. ЕС начал кампанию с запозданием, но процесс наверстывания был успешным.

При этом фон дер Ляйен призвала европейцев продолжать усилия и привиться всем по возможности, учитывая высокую опасность распространившегося варианта вируса "дельта".