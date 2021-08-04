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Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетела из Токио в Австрию

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, принимавшая участие в токийской Олимпиаде и отказавшаяся возвращаться на родину, вылетела из японской столицы в Австрию, сообщила телерадиокорпорация ВВС со ссылкой на представителя аэропорта.

Ранее СМИ сообщали, что она должна была вылететь в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.

В интервью ВВС белорусская гражданка сообщила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным.

"Я люблю свою страну и не предавала ее", - заявила она.

Она пояснила, что "речь идет об ошибках, которые были допущены нашими официальными лицами на Олимпийских играх".

Как сообщалось, ранее Тимановская на полицейском автомобиле была доставлена из посольства Польши в Токио в аэропорт, и в сопровождении нескольких чиновников прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, отслеживающими ее действия и передвижения.

По информации источников, она должна была вылететь в Варшаву рейсом польской авиакомпании LOT Polish Airlines в 10:20 утра по местному времени (04:20 мск).

Ранее Тимановская распространила видеообращение к МОК: "Я обращаюсь за помощью к Международному олимпийскому комитету, на меня оказывается давление, и они (Национальный олимпийский комитет Белоруссии, НОК - ИФ) пытаются вывезти меня из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться".

По сообщениям СМИ, она была доставлена представителями белорусской делегации в аэропорт японской столицы для отправки на родину, однако там обратилась за защитой к полиции. Позднее представитель МОК Марк Адамс сообщил журналистам, что она провела ночь на понедельник в отеле токийского аэропорта, где находилась "в безопасности и под защитой". Затем спортсменка была перевезена в посольство Польши в Японии, где обратилась с просьбой о политическом убежище.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил в понедельник в твиттере, что польские власти выдали Тимановской гуманитарную визу, вопрос с предоставлением ей политического убежища будет решен позднее после получения официальной просьбы.

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование деятельности белорусской делегации, связанное со скандалом вокруг Тимановской, и уже создала специальную комиссию, сообщил Адамс.

В то же время, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия властей Белоруссии в отношении Тимановской является недопустимым нарушением ее прав и олимпийского духа.

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар также призвала Минск уважать права граждан.

Белоруссия Кристина Тимановская Австрия

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