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Самолет с Тимановской обходит воздушное пространство Белоруссии

Самолет с Тимановской обходит воздушное пространство Белоруссии
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следующий из Токио самолет с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на борту не стал заходить в воздушное пространство Белоруссии по пути в Вену.

По данным сайта Flightradar24, самолет Boeing 777 Austrian Airlines, выполняющий рейс OS52, обходит Белоруссию через воздушное пространство Балтии. В настоящее время лайнер находится над Эстонией.

Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна была вылететь в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.

В интервью ВВС Тимановская сообщила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным. "Я люблю свою страну и не предавала ее", - заявила спортсменка.

Она пояснила, что "речь идет об ошибках, которые были допущены нашими официальными лицами на Олимпийских играх".

Ранее Тимановская на полицейском автомобиле была доставлена из посольства Польши в Токио в аэропорт, и в сопровождении нескольких чиновников прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, отслеживающими ее передвижения.

По информации источников, она должна была вылететь в Варшаву рейсом польской авиакомпании LOT Polish Airlines в 10:20 утра по местному времени (04:20 по Москве).

Ранее Тимановская распространила видеообращение к МОК: "Я обращаюсь за помощью к Международному олимпийскому комитету, на меня оказывается давление, и они (Национальный олимпийский комитет Белоруссии, НОК - ИФ) пытаются вывезти меня из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться".

По сообщениям СМИ, в воскресенье Тимановская обратилась за защитой к полиции в токийском аэропорту, куда была доставлена представителями белорусской делегации для отправки в Белоруссию. Позднее представитель МОК Марк Адамс сообщил журналистам, что она провела ночь на понедельник в отеле токийского аэропорта, где находилась "в безопасности и под защитой". Затем спортсменка была перевезена в посольство Польши в Японии, где обратилась с просьбой о политическом убежище.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил в понедельник в твиттере, что польские власти выдали Тимановской гуманитарную визу, вопрос с предоставлением ей политического убежища будет решен позднее после получения официальной просьбы.

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование деятельности белорусской делегации, связанное со скандалом вокруг Тимановской, и уже создал специальную комиссию, сообщил Адамс.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия властей Белоруссии в отношении Тимановской являются недопустимым нарушением ее прав и олимпийского духа.

Представитель МИД Германии Мария Адебар также призвала Минск уважать права граждан.

Белоруссия Кристина Тимановская Польша Австрия Олимпийские игры

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