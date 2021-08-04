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Люди погибли при столкновении двух поездов в Чехии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На западе Чехии у населенного пункта Милавце столкнулись два пассажирских поезда, есть погибшие и пострадавшие. Агентство CTK сообщает, что пока известно о двух жертвах крушения.

По его сведениям травмы получили около четерых десятков человек, состояние семерых врачи оценивают как критическое. Еще 31 человек получил травмы, не угрожающие их жизни, сообщила представитель региональной спасательной службы.

Столкновение экспресса Zаpadni expres (курсирует между Мюнхеном и Прагой) c обычным пассажирским поездом произошло около 8 утра среды (9 утра по московскому времени) на участке между Домажлице и Ближеёвом.

По предварительным данным министра транспорта Карела Гавличека, экспресс пропустил запрещающий сигнал семафора.

На место выехали глава Минтранса и руководители Чешских железных дорог. Чешским спасателям в работе помогают спасатели из Германии.

Чехия Домажлице Милавце

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