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В Чехии три человека погибли при столкновении поездов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - После столкновения поездов в Чехии погибли три человека, получили травмы свыше 30 человек, сообщает Euronews.

Скончались оба машиниста, а также женщина-пассажир. Семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Два поезда, немецкий экспресс EX 351, который шел из Мюнхена в Прагу, и чешский OS 7406, столкнулись близ города Домажлице в Пльзеньском крае на юго-западе Чехии.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек заявил, что причиной столкновения стала ошибка одного из машинистов.

Чехия

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