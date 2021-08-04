В Чехии три человека погибли при столкновении поездов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - После столкновения поездов в Чехии погибли три человека, получили травмы свыше 30 человек, сообщает Euronews.

Скончались оба машиниста, а также женщина-пассажир. Семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Два поезда, немецкий экспресс EX 351, который шел из Мюнхена в Прагу, и чешский OS 7406, столкнулись близ города Домажлице в Пльзеньском крае на юго-западе Чехии.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек заявил, что причиной столкновения стала ошибка одного из машинистов.