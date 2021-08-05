Российско-узбекские военные учения прошли на границе с Афганистаном

Сценарий учений предусматривал уничтожение лагеря условных незаконных вооруженных формирований

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащие подразделений спецназа России и Узбекистана отработали ведение диверсионных действий в тылу условного противника на горном полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области, которая граничит с Афганистаном, сообщили в четверг в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе практических действий разведывательные группы специального назначения совершили десантирование из транспортно-боевых вертолетов Ми-171 и Н-215 беспарашютным способом, с использованием спусковых устройств. Десантирование с использованием элементов горного снаряжения проводилось с высоты 25 метров на неподготовленные площадки", - говорится в сообщении ЦВО.

Там отметили, что после десантирования группы спецназа провели разведку района, обнаружили и уничтожили лагерь условных незаконных вооруженных формирований. "Также разведгруппы отработали вопросы снятия часового, ведения наблюдения, совершения многокилометрового марша на пункт сбора", - подчеркнули в ЦВО.

В пресс-службе округа сообщили, что в совместном российско-узбекском учении на полигоне "Термез" принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ВС РФ и Узбекистана. Учение проходит на фоне обострения обстановки в Афганистане.