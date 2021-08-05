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Экс-премьер Украины Марчук умер от последствий COVID-19

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - На Украине умер бывший премьер-министр страны и бывший руководитель Службы безопасности Украины Евгений Марчук. В пресс-службе СБУ причиной смерти назвали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

Бывший премьер-министр умер 5 августа. Как сообщила в фейсбуке его жена, журналист и общественно-культурнный деятель Лариса Ившина, у него остановилось сердце".

COVID-19 обострил хронические заболевания у Марчука и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность, говорится в сообщении СБУ.

Генералу армии Евгению Марчуку было 80 лет. Он был первым действующим главой СБУ с ноября 1991 по июль 1994 года. С марта 1995 года по май 1996 года он был премьер-министром Украины, а с июня 2003 года по сентябрь 2004 года был министром обороны. С ноября 2018 года по май 2019 года Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Украина Евгений Марчук СБУ Минобороны Донбасс коронавирус

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