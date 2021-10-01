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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число новых случаев коронавируса на Украине резко возросло за последние дни

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 12 034 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 3 264 человека, 172 умерли, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"За сутки 30 сентября 2021 на Украине зафиксировано 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 059, медработников - 248). Также за минувшие сутки: госпитализировано - 2 637 человек; летальных случаев - 172; выздоровели - 3 264 человека", - сообщил Минздрав Украины в телеграм-канале.

Днем ранее, 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 сентября было выявлено 9 666 новых случаев заболевания, 28 сентября - 6 552 новых случая.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 435 413 человек, выздоровели 2 258 455 человек, скончались 56 446 инфицированных.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Украина Коронавирус

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