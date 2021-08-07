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Россия перебазировала на учения в Китай несколько истребителей Су-30СМ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военные перебазировали несколько истребителей Су-30СМ в Китай на учения, которые пройдут с 9 по 13 августа на полигоне "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.

Перелет в Китай совершили, как минимум, четыре истребителя Су-30СМ, следует из видеоматериалов пресс-службы Восточного военного округа (ВВО).

"Экипажи Су-30СМ Восточного военного округа из состава российского воинского контингента в рамках подготовки к учению "СИБУ/Взаимодействие-2021" приняли участие в совместной летной тренировке с выполнением учебно-боевых задач с экипажами истребителей военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ВВО.

По данным округа, в ходе тренировки экипажи российских истребителей осуществили взлет парами и выполнили ряд учебно-боевых задач - авиаудары по условным наземным целям осколочно-фугасными бомбами, своевременный уход от средств ПВО "противника".

"При этом весь комплекс задач выполнялся российскими летчиками совместно с экипажами китайских истребителей "Дзянь-11" и "Дзянь-7", которые действовали в составе авиационной эскадрильи", - сообщила пресс-служба округа.

До начала тренировки инженерно-технический состав авиачасти Восточного военного округа осуществил подготовку авиационной техники с проверкой оборудования и авиационных средств, а также систем самолетов. Также истребители были проверены непосредственно перед взлетом.

По данным ВВО, в российско-китайском учении "Сибу/Взаимодействие-2021" примут участие около 13 тысяч военнослужащих и почти 500 единиц вооружения и техники.

ВВО сообщал, что Россия направила на учение военнослужащих отряда оперативно-тактической авиации, личный состав мотострелкового соединения из Забайкальского края, его аппарат управления. Китай на учении будет представлен сухопутными войсками и ВВС.

Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан компанией "Сухой", серийно производится на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".

Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

Россия Китай

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