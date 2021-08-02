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Минобороны РФ сообщило о совместном укреплении нацбезопасности РФ и КНР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россия и Китай совместно укрепляют обороноспособность двух стран, заявил заместитель главы военного ведомства РФ Александр Фомин в ходе видеоконференции, посвященной 94-ой годовщине образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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"Совместная деятельность наших оборонных ведомств включает комплекс мероприятий политического, экономического, военного и военно-технического характера, направленных на укрепление обороноспособности и национальной безопасности двух стран", - сказал Фомин, поздравление которого публикует в понедельник газета Минобороны РФ "Красная звезда".

По оценке замминистра, "это - основа поступательного и динамичного развития двусторонних связей России и Китая". Он отметил, что российско-китайское военное сотрудничество характеризуется высокой динамикой развития, последовательным расширением сфер взаимодействия и большой интенсивностью контактов.

Фомин подчеркнул также, что две страны связывают "общие взгляды по наиболее важным международным вопросам". Российско-китайское военное сотрудничество характеризуется высокой динамикой развития, последовательным расширением сфер взаимодействия и большой интенсивностью контактов, сказал Фомин, обратив внимание на то, что две страны регулярно проводят совместные мероприятия боевой подготовки, и что Китай - один из самых наиболее активных участников Армейских международных игр.

Российский военачальник поздравил посла Китая в России Чжана Ханьхуэя и атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в РФ Куй Яньвэя, всех военнослужащих НОАК с 94-ой годовщиной, пожелав "дальнейших успехов и процветания на благо своей родины".

Россия НОАК Китай

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