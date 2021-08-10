NASA перенесет полет на Луну из-за неготовности скафандров

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - NASA отложит полет на Луну по программе "Артемида", планировавшийся на 2024 год, из-за неготовности скафандров xEMU, говорится в докладе Генеральной инспекции агентства.

По графику, первые два скафандра должны быть готовы к ноябрю 2024 года, однако NASA "встречает трудности на пути к этой цели" из-за задержек, связанных с недостатком финансирования, пандемией и техническими проблемами.

В график входит представление дизайна, тестирование, создание испытательного скафандра, создание двух квалификационных скафандров, демонстрационного скафандра для МКС и двух скафандров для полета, напомнили в агентстве. Сейчас в NASA считают, что скафандры будут готовы не ранее апреля 2025 года.

Помимо этого, инспекция выявила задержки и в других программах, успешное завершение которых необходимо для высадки человека на Луну - в программе по разработке сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System и в разработке многоразового транспортного корабля "Орион". Также на перенос даты влияют протесты частных компаний, не получивших контракт на участие в "Артемиде".

Доклад уже был представлен руководству NASA. Инспекция рекомендовала агентству скорректировать текущий график для снижения рисков при разработке, создать отдельный график поставок оборудования по программам Gateway (окололунная космическая станция), HLS (программа по доставке человека на Луну) и МКС, а также обеспечить выполнение технических требований к скафандрам для программ "Артемида" и для МКС.

План "Артемида" по возвращению человека на Луну был представлен в сентябре 2020 года. За год до этого NASA предложило частным компаниям поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году.

В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнёрстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. В апреле NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска.