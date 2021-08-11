В Бельгии выросло число заражений коронавирусом и госпитализаций

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano сообщил в среду, что с 4 по 10 августа число госпитализаций пациентов с заражением COVID-19 выросло на 22% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Всего в больницах Бельгии с диагнозом коронавирус сейчас находится на 27% человек больше, чем в предшествующую неделю. Количество больных в отделениях интенсивной терапии увеличилось за то же время на 29%.

Sciensano зафиксировал по стране в период с 1 по 7 августа 1755 новых заражений COVID-19, что на 12% выше предыдущего семидневного срока.

За этот же период показатель средней ежедневной смертности от заражения коронавирусом вырос на 4%. Всего с начала пандемии в Бельгии умерли 25 279 человек.

В публикации института общественного здравоохранения указывается, что воспроизводство вируса в стране составляет 1,18. Когда данный показатель превышает единицу, объясняют эксперты, это означает, что эпидемия ускоряется. Число заражений за 14 дней на 100 тыс. населения достигло в Бельгии 202,3.

Около 71,3% бельгийцев получили первую дозу вакцины. Полностью вакцинированы примерно 64,1% населения Бельгии.