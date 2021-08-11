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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:34Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 204 млн

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды составило 204 млн 27 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 314 598 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Больше всего заразившихся и скончавшихся зарегистрировано в США, где выявлено суммарно 36 55 226 инфицированных COVID-19, а число погибших выросло до 618 137.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 36 511, а общее число умерших от последствий заражения составило 429 179.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 212 642 заболевших и умерли 564 773 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 555,1. В США на 1 млн жителей скончалось 1 905 человек, в Индии - 308, в Бразилии - 2 637.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 августа 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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