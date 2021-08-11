Скотленд-Ярд участвовал в расследовании дела задержанного в ФРГ агента

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Скотленд-Ярд сообщил, что 57-летнего британца задержали неподалеку от Берлина по подозрению в работе на российскую спецслужбу, в результате совместного расследования контртеррористической полиции Лондона и германских коллег.

Британца заподозрили в нарушении германского законодательства о шпионаже. Основное расследование в его отношении продолжится в Германии. Британские полицейские будут оставаться в контакте с Берлином.

Ранее о задержании в Потсдаме британца Дэвида С., работавшего в британском посольстве, сообщила Генпрокуратура Германии. Ему вменяют как минимум один эпизод передачи рабочих документов представителю российской спецслужбы за деньги.

Российские дипломаты в Берлине от комментариев отказались.