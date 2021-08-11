ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу Грудинина

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался рассматривать жалобы директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина и исполнительного директора предприятия Александра Федорова.

Как следует из базы ЕСПЧ, поданные Грудининым и Федоровым летом 2020 года жалобы были признаны судом "неприемлимыми" - таким образом, суд посчитал, что они не могут быть рассмотрены. Причины решения суда в базе не приводятся.

По данным СМИ, Грудинин и Федоров обращались в Европейский суд в связи с судебным процессом, в рамках которого по решению Видновского городского суда Московской области бывшая супруга Грудинина получила две трети доли в их общем имуществе, в том числе 41,91% акций "Совхоза имени Ленина".