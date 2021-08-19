ЦИК не будет подавать в суд на Грудинина за слово "преступники"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком не намерен судиться с бизнесменом-коммунистом Павлом Грудининым после того, как он назвал членов комиссии "преступниками", заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

"У нас есть моральное право подать в суд. Мы этого делать не будем, мы не будем опускаться", - сказала она и посоветовала Грудинину "навести порядок со своими счетами".

"Пусть (Грудинин) наведет порядок со своими счетами и не валит с больной головы на здоровую. Надеюсь, что в следующей выборной кампании нам не придется больше разбираться в этом грязном белье", - заявила она.

"За это время, после того, как нам пришлось отказать в регистрации, исходя из тех документов, которые у нас были по господину Грудинину, на голову ЦИК вылилось масса "помоев" и оскорблений". Как может партия, которая выступает в интересах трудящихся, защищать интересы человека, который много лет выводил грязные оффшорные миллиарды заработанных другими людьми денег", - отметила глава комиссии.

Ранее ЦИК отменил регистрацию Грудинина как кандидата в Госдуму по списку КПРФ, сославшись на данные Генпрокуратуры о том, что политик не выполнил требование законодательства об отказе от всех зарубежных активов. Как установили в надзорном ведомстве, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. Информацию об этом офшоре в официальные органы передала бывшая жена политика, с которой он недавно развелся. Памфилова отмечала, что ЦИК не может не доверять данным Генпрокуратуры.

В КПРФ оспорили отказ в регистрации, указав, что информация Генпрокуратуры "противоречит имеющимся официальным материалам из налоговых органов, получена с нарушением установленного порядка, требует проверки и не может быть признана достоверной". В партии указали, что в ЦИК Грудинин представил документы об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD в декабре 2018 года и что эти документы "не вызывают сомнений в их подлинности и достоверности".

Верховный суд подтвердил решение ЦИК. 19 августа апелляционная инстанция Верховного суда также признала законность отмену регистрации Грудинина.