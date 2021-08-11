Талибы захватили столицу провинции Фарах на границе с Ираном

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под контроль город Фарах - столицу одноименной провинции на западе Афганистана у иранской границы, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местного законодателя Хумайуна Шахидзаду.

По данным AP, один из боевиков движения также подтвердил захват города.

"Ситуация в городе под контролем, наши моджахеды патрулируют город", - приводит агентство слова представителя талибов.

Накануне телеканал Tolo News со ссылкой на источники передавал, что талибы захватили лишь ключевые объекты Фараха, в том числе комплекс губернатора провинции и штаб-квартиру полиции.

Как отмечает AP, теперь боевики "Талибана" контролируют две трети Афганистана.

Утром в среду талибы объявили о захвате города Файзабад - центра провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Представители талибов также утверждают, что накануне ночью взяли под контроль город Пули-Хумри, центр провинции Баглан.

Кроме того, в среду талибы захватили место дислокации 217-го корпуса афганской национальной армии в аэропорту Кундуза.

По их заявлению, это девятый провинциальный центр из 34-х в стране, перешедший под контроль движения за последние три дня. Таким образом, талибы к настоящему времени контролируют столицы девяти провинций - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.