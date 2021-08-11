Крупнейший в истории Калифорнии пожар "Дикси" уничтожил более 1 тыс. зданий

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар "Дикси" продолжает набирать силу, уже уничтожено по меньшей мере 1 тыс. зданий, 550 из которых - жилые дома, сообщает Associated Press.

"Дикси" уже охватил более 2 тыс. квадратных километров, при этом огонь локализован лишь на 30%. Сильные ветры и сложный рельеф местности затрудняют сдерживание пламени. По оценкам пожарных служб, в Калифорнии под угрозой остаются еще около 14 тыс. домов.

В свою очередь власти штата Монтана на северо-западе США объявили эвакуацию местных жителей в нескольких населенных пунктах из-за быстрого распространения огня. Ситуация усугубляется тем, что некоторые районы находятся в труднодоступной местности. Так, покинуть свои дома придется жителям индейской резервации Норзерн-Шайенн на юго-востоке штата.

Природный пожар "Дикси", который начался в Калифорнии 14 июля, стал самым масштабным в истории Калифорнии. Это самый крупный пожар, который бушует в США на данный момент. Сейчас около 100 пожаров продолжаются в 15 американских штатах, в основном в западной части страны.