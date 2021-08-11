Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 11.08В России 6 512 859+21 571В мире 204 022 307+637 451

Крупнейший в истории Калифорнии пожар "Дикси" уничтожил более 1 тыс. зданий

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар "Дикси" продолжает набирать силу, уже уничтожено по меньшей мере 1 тыс. зданий, 550 из которых - жилые дома, сообщает Associated Press.

"Дикси" уже охватил более 2 тыс. квадратных километров, при этом огонь локализован лишь на 30%. Сильные ветры и сложный рельеф местности затрудняют сдерживание пламени. По оценкам пожарных служб, в Калифорнии под угрозой остаются еще около 14 тыс. домов.

В свою очередь власти штата Монтана на северо-западе США объявили эвакуацию местных жителей в нескольких населенных пунктах из-за быстрого распространения огня. Ситуация усугубляется тем, что некоторые районы находятся в труднодоступной местности. Так, покинуть свои дома придется жителям индейской резервации Норзерн-Шайенн на юго-востоке штата.

Природный пожар "Дикси", который начался в Калифорнии 14 июля, стал самым масштабным в истории Калифорнии. Это самый крупный пожар, который бушует в США на данный момент. Сейчас около 100 пожаров продолжаются в 15 американских штатах, в основном в западной части страны.

США Дикси Калифорния Монтана

Новости

Молдавия попросила РФ помочь в утилизации боеприпасов в Приднестровье

Козак договорился в Молдавии о снятии ограничений во взаимной торговле

Козак договорился в Молдавии о снятии ограничений во взаимной торговле

Судан решил выдать экс-президента Аль-Башира Международному уголовному суду

Судан решил выдать экс-президента Аль-Башира Международному уголовному суду

В Белоруссии собрались убрать из Конституции норму о нейтралитете страны

Разработчик антивирусов NortonLifeLock купит Avast за $8,1-8,6 млрд

Пропавший в Стамбуле российский турист найден мертвым

Британца задержали в Германии за работу на российскую спецслужбу

Британца задержали в Германии за работу на российскую спецслужбу

Выданный Россией боец MMA осужден в Белоруссии на 2,5 года колонии

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 204 млн

Суд в КНР приговорил предпринимателя из Канады к 11 годам лишения свободы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');