Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:48Заразились
на 11.08В России 6 512 859+21 571В мире 204 022 307+637 451

Разведка США не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В подготовленном американским разведсообществом проекте доклада о происхождении коронавируса СOVID-19 пока нет единого вывода по сути изучения вопроса, сообщил телеканал CNN со ссылками на источники.

Они утверждают, что после трех месяцев изучения данных разведывательное сообщество все еще склоняется к двум теориям: вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии либо он естественным образом перешел к людям от животных.

В мае президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней. По данным The New York Times, перед этим американская разведка проинформировала Белый дом, что у нее есть некие еще не исследованные данные касательно происхождения коронавируса.

Срок исполнения поручения Байдена истекает в конце августа, напоминает CNN. Телеканал допускает, что до этого времени проект доклада может подвергнуться значительным изменениям.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии и опубликовала доклад, в котором назвала "крайне маловероятной" версию об утечке вируса. США и их союзники встретили доклад критически и добились от ВОЗ признания, что лабораторная версия происхождения коронавируса была исключена слишком рано. В конце июля КНР отказала ВОЗ в проведении второго этапа изучения происхождения COVID-19 на китайской территории.

Хроника коронавируса. Август.

12
В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca
США Китай Ухань Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 12 августа

Politico сообщило о возможной эвакуации посольства США в Афганистане

Сотни бойцов афганских правительственных сил сдались талибам у Кундуза

Молдавия попросила РФ помочь в утилизации боеприпасов в Приднестровье

Козак договорился в Молдавии о снятии ограничений во взаимной торговле

Козак договорился в Молдавии о снятии ограничений во взаимной торговле

Судан решил выдать экс-президента Аль-Башира Международному уголовному суду

Судан решил выдать экс-президента Аль-Башира Международному уголовному суду

В Белоруссии собрались убрать из Конституции норму о нейтралитете страны

Разработчик антивирусов NortonLifeLock купит Avast за $8,1-8,6 млрд

Пропавший в Стамбуле российский турист найден мертвым

Британца задержали в Германии за работу на российскую спецслужбу

Британца задержали в Германии за работу на российскую спецслужбу
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');