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В Турции из-за наводнений погибли пять человек

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Турции в результате наводнений погибли как минимум пять человек, один числится пропавшим без вести, сообщает в четверг турецкая газета "Хюрриет".

"С метеорологической точки зрения, вполне вероятно, что мы столкнулись с катастрофой, которую не видели уже 50 или даже 100 лет", - сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Наводнения и оползни начались на севере страны в среду в результате обильных дождей. От непогоды пострадали провинции Бартын, Кастамону, Синоп и Самсун. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что в десятке деревень района Улус в провинции Бартын отключили электричество. Также агентство сообщило об эвакуации больницы в районе Аянджик провинции Синоп.

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В регионе задействованы военные вертолеты для эвакуации жителей. Министерство внутренних дел попросило жителей провинций Бартын, Кастамону и Синоп не покидать безопасные места и не пользоваться дорогами в районе наводнений.

В охваченных стихией районах затоплено множество домов и предприятий, разрушены мосты и дороги. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о 13 пострадавших в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.

Ранее этим летом Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой, ветряной и сухой погоды. Однако, по состоянию на среду, практически все очаги возгорания удалось взять под контроль.

В июле на черноморском побережье Турции в результате наводнений и схода оползней погибли шесть человек.

Турция

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