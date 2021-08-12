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В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Дмитриева

В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Дмитриева
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Утром в четверг в Белоруссии был задержан кандидат в президенты этой страны на выборах 2020 года Андрей Дмитриев, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

В телеграм-канале "Весны" уточняется, что Дмитриев является сопредседателем "Говори правду" и делегатом платформы "Сход".

Как сообщали правозащитники, в среду в Белоруссии прошли обыски у делегатов "Схода". Известно о задержаниях делегатов. К примеру, задержан бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение "Говори правду" было зарегистрировано в Белоруссии в мае 2017 года. 13 июля стало известно, что Минюст начал внеплановую проверку его деятельности.

"Говори правду" - кампания в Белоруссии, начатая в начале 2010 года. Она стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года. В апреле 2015 года Некляев заявил о своем уходе из кампании, ее новым руководителем был избран Андрей Дмитриев. Активист кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич была выдвинута кандидатом в президенты на выборах 2015 года.

Дмитриев стал кандидатом в президенты на выборах 2020 года.

Белоруссия Андрей Дмитриев

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