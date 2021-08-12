Правозащитники в Белоруссии заявили о задержании бывшего посла в Словакии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Бывшего посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеню, который уволился после президентских выборов 2020 года, задержали, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" в четверг.

Лещеня находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, говорится в телеграм-канале "Весны".

Как сообщалось, накануне у Лещени и других делегатов оппозиционной платформы "Сход" прошли обыски.

Лещеня 16 августа 2020 года выступил против насильственного разгона акций протеста против объявленной победы на президентских выборах Александра Лукашенко. 18 августа стало известно, что он подал заявление об отставке. В сентябре Лещеня был лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением "поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".

В МИД Белоруссии Лещеня работал с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.

Платформа "Сход" - независимая платформа, которую белорусские IT-специалисты запустили в качестве альтернативы Всебелорусскому народному собранию.