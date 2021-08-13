Отряд российских боевых кораблей проходит Ла-Манш

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU -- Отряд боевых кораблей России проходит пролив Ла-Манш (пролив между Великобританией и Францией), сообщил Северный флот РФ.

Традиционно активность российских военных кораблей в районе Ла-Манша отслеживается флотом стран НАТО.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения, возглавляемый большим противолодочным кораблём "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота, прошёл пролив Па-де-Кале и продолжает своё движение в южном направлении в акватории пролива Ла-Манш", - сообщила пресс-служба флота.

По данным Северного флота, в составе российского отряда помимо "Вице-адмирала Кулакова" - корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота и тральщик "Владимир Емельянов" Черноморского флота.

"Эти боевые корабли после участия в главном военно-морском параде (25 июля в Санкт-Петербурге) присоединились к отряду кораблей и судов обеспечения Северного флота в акватории Северного моря накануне, 12 августа. В соответствии с планами дальних походов, экипажам кораблей и судов обеспечения предстоит отработать ряд задач межфлотского взаимодействия", - сообщил Северный флот.

11 августа Северный флот сообщил, что отряд российских кораблей во главе БПК "Вице-адмирал Кулаков" переждал непогоду в заливе Мори Фёрт (Северное море, недалеко от Британии).