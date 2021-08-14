Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 254 543+840 405

Иран введет локдаун на шесть дней из-за вспышки COVID-19

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Иран со следующей недели вводит всеобщий локдаун во всех городах страны из-за опасений пятой волны пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Associated Press.

Работать не будут базары и рынки, все госучреждения, закроют также кинотеатры, спортзалы, рестораны во всех городах Ирана. С воскресенья по пятницу людям запретят междугородние поездки.

В субботу Минздрав страны сообщил о 466 умерших зараженных за последние сутки, кроме того, выявили 29,7 тыс. новых заболевших. На прошлой неделе цифры были еще выше: за один день в стране скончались 588 человек и выявили свыше 42 тыс. новых случаев.

Всего в Иране с начала пандемии скончались свыше 97,2 тыс. человек после заражения коронавирусом. Также с начала пандемии выявили более 4,3 млн зараженных.

К настоящему моменту 3,8 млн среди более чем 80 млн человек получили обе дозы вакцины от COVID-19.

Хроника коронавируса. Август.

14
Похоронные бригады работают круглосуточно во многих частях страны, не только помогая хоронить, но и знакомя общественность с новыми правилами погребения умерших от заражения COVID-1912 августа. Изоляция австралийского Мельбурна будет продлена на неделю после того, как штат Виктория зафиксировал 20 новых случаев заражения COVID-19.11 августа. В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca.9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
Похоронные бригады работают круглосуточно во многих частях страны, не только помогая хоронить, но и знакомя общественность с новыми правилами погребения умерших от заражения COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 14 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Иран Коронавирус

Новости

Пятеро россиян погибли в крушении пожарного самолета в Турции

В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200

Несколько силовиков пострадали в стычке с националистами в Киеве

Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие

Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре

Что случилось этой ночью: суббота, 14 августа

Пентагон готовится к эвакуации всего состава посольства США в Кабуле

Более 2 тысяч талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

Более 2 тысяч талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

США поддержали Литву в ситуации, сложившейся в отношениях Вильнюса с Пекином

США поддержали Литву в ситуации, сложившейся в отношениях Вильнюса с Пекином

Антонов заявил, что РФ отвергает домыслы о ее попытках повлиять на ситуацию в США

Антонов заявил, что РФ отвергает домыслы о ее попытках повлиять на ситуацию в США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');