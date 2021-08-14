Иран введет локдаун на шесть дней из-за вспышки COVID-19

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Иран со следующей недели вводит всеобщий локдаун во всех городах страны из-за опасений пятой волны пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Associated Press.

Работать не будут базары и рынки, все госучреждения, закроют также кинотеатры, спортзалы, рестораны во всех городах Ирана. С воскресенья по пятницу людям запретят междугородние поездки.

В субботу Минздрав страны сообщил о 466 умерших зараженных за последние сутки, кроме того, выявили 29,7 тыс. новых заболевших. На прошлой неделе цифры были еще выше: за один день в стране скончались 588 человек и выявили свыше 42 тыс. новых случаев.

Всего в Иране с начала пандемии скончались свыше 97,2 тыс. человек после заражения коронавирусом. Также с начала пандемии выявили более 4,3 млн зараженных.

К настоящему моменту 3,8 млн среди более чем 80 млн человек получили обе дозы вакцины от COVID-19.