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Афганские беженцы вышли на акцию протеста в Бишкеке

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Несколько десятков афганских беженцев вышли в среду на акцию протеста перед зданием ООН в Бишкеке, требуя выдать им гражданство Киргизии или отправить в США или Канаду.

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"Мы живем в Киргизии по мандату беженцев. С этим документом тяжело устроиться на работу. Мы хотим, чтобы нам либо дали киргизское гражданство, либо отправили в Канаду или Америку", - сказал участник пикета Али Сарвар Мухаммад Наби.

По его словам, некоторые беженцы из Афганистана живут в Киргизии по 18-20 лет, однако документы им не выдают.

"Мы слышали, что из-за беспорядков в Афганистане сейчас многих граждан отправляют в США или Канаду, мы хотим, чтобы и нас туда включили", - требуют участники акции.

Митингующие обещают продолжить пикет перед зданием посольства США в Киргизии.

Афганистан Киргизия Бишкек США Канада ООН

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