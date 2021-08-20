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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Лукашенко согласен продлить договор о российском военном узле связи в Вилейке

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Белоруссии и России о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания военного узла связи близ Вилейки (Минская область) от 6 января 1995 года.

Как передает "БелТА", такой указ Лукашенко выпустил 20 августа.

Президент уполномочил Минобороны провести переговоры по проектам протоколов и подписать итоговые документы при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга" в Ганцевичах в Брестской области.

2 июля Лукашенко заявил, что выявленные в Белоруссии "спящие" террористические ячейки пытались подорвать узел связи в Вилейке.

Вилейка Белоруссия ВМФ Александр Лукашенко Минобороны

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