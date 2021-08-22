В столкновениях на границе Израиля с Газой были ранены 24 палестинца

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В ходе столкновений на границе Израиля с сектором Газа в субботу были ранены 24 палестинца, в том числе 13-летний мальчик. Об этом сообщает Associated Press.

Издание указывает, что тяжелое ранение также получил израильский полицейский. Столкновения начались после того как несколько сотен палестинцев вышли на акцию протеста, организованную движением ХАМАС. Демонстранты хотели привлечь внимание к блокаде сектора Газа со стороны Израиля, усилившейся после майского конфликта с палестинскими группировками.

Палестинцы подошли к пограничному ограждению и начали бросать в сторону израильских солдат камни и взрывчатку, часть из них пыталась пересечь границу. В ответ израильские военные применили слезоточивый газ и открыли стрельбу по демонстрантам.

Усиление блокады Газы включало в том числе блокировку финансовой помощи от Катара с целью предотвратить получение средств движением ХАМАС. На этой неделе Израиль объявил о соглашении с Катаром, по условиям которого ООН будет перечислять деньги непосредственно палестинским семьям. После этого ХАМАС призвал жителей сектора Газа к протестам.

Армия обороны Израиля в начале августа нанесла удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуски шаров с взрывчаткой. До этого истребители ВВС Израиля атаковали военную базу, на которой располагался ряд зданий, используемых членами ХАМАС, также в ответ на запуск шаров.