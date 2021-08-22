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Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Фото: David Silverman/Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа после того, как сотрудник пограничной полиции был тяжело ранен во время беспорядков в районе пограничного барьера безопасности, говорится в заявлении израильской армии.

"Налеты были предприняты из-за беспорядков в районе пограничного барьера, а также из-за стрельбы по полицейскому-пограничнику", - отмечается в нем.

Удары истребителями ВВС Израиля были нанесены по четырем различным объектам ХАМАС в Газе, на которых производилось и хранилось оружие, информирует армия.

"ХАМАС продолжает превращать Газу в террористическое государство, эксплуатируя гражданское население. Армия обороны Израиля будет продолжать силовым образом реагировать на любые попытки террора, предпринимаемые ХАМАС, и мы считаем, что именно ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа", - цитирует заявление армии издание The Jerusalem Post.

Ранее ходе столкновений на границе Израиля с сектором Газа в субботу были ранены 24 палестинца, в том числе 13-летний мальчик. Тяжелое ранение также получил израильский полицейский. Столкновения начались после того как несколько сотен палестинцев вышли на акцию протеста, организованную движением ХАМАС. Демонстранты хотели привлечь внимание к блокаде сектора Газа со стороны Израиля, усилившейся после майского конфликта с палестинскими группировками.

ХАМАС Израиль сектор Газа

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