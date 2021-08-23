Иран по просьбе талибов возобновил поставки топлива в Афганистан

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Иран возобновил поставки бензина и дизельного топлива в Афганистан после получения соответствующей просьбы от движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает в понедельник Al Jazeera.

"Талибан" направил запрос в Иран, в котором говорилось: "можете продолжить экспорт нефтепродуктов?" - сообщили в Иранском союзе экспортеров нефти, газа и нефтехимии.

Экспорт возобновился несколько дней назад, однако журналистам об этом стало известно только сейчас, отмечает "Аль-Джазира".