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В Пакистане обяжут студентов и педагогов вакцинироваться от COVID

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пакистанские власти обяжут учащихся школ и университетов старше 17 лет, а также учителей, преподавателей и работников образовательных заведений делать вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает во вторник агентство Associated Press.

С 15 октября 2021 года студенты и работники, не сделавшие вакцину, не смогут посещать образовательные заведения. Также с 15 октября правительство обяжет пакистанцев предоставлять свидетельство о вакцинации при покупке билетов на поезда и автобусы.

Министр планирования, реформ и развития Пакистана Асад Омар объявил о новом требовании во вторник на пресс-конференции в Исламабаде. По его словам, люди, которые сделали прививки, смогут получить онлайн-сертификаты, подтверждающие вакцинацию.

За весь период пандемии в Пакистане было зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и почти 25 тыс. смертей от заболевания. По данным ВОЗ на 22 августа, всего в стране было введено более 50,4 млн доз вакцины.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Пакистан Коронавирус

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